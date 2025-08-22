Росіяни просунулись у Серебрянському лісництві, Сили оборони мали успіх на Донеччині, - DeepState
Станом на ранок п'ятниці, 22 серпня, російські війська змогли просунутися у Серебрянському лісництві на Луганщині, а також поблизу населених пунктів Серебрянка та Ольгівське
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Водночас Сили оборони мали успіх на Донеччині. Українські військові відкинули противника з району Толстого
"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Серебрянки та Ольгівського. Противника відкинуто з Толстого", - йдеться у повідомленні.
- Протягом минулої доби, 21 серпня, на російсько-українському фронті зафіксували 157 бойових зіткнень. Сили оборона відбили 43 ворожі атаки на Покровському напрямку.
