Від початку доби на фронті зафіксували 77 боїв, 24 з них - на Покровському напрямку

Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 16:00.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дві атаки загарбників.

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби Сили оборони відбили п’ять ворожих атак.

На Куп’янському напрямку наші воїни успішно зупинили п’ять наступальних дій ворога.

На Лиманському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва.

На Сіверському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районах Серебрянки, Виїмки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районах Костянтинівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували ЗСУ.

На Покровському напрямку 24 рази протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор вісім разів намагався просунутися в районах населених пунктів Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія. Чотири бойові зіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив. Ворожа авіація завдала ударів по населеному пункту Оріхів.



