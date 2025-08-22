За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 46 артсистем та 790 військових
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 790 військовослужбовців, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1074320 (+790) осіб;
- танків – 11124 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23160 (+3) од;
- артилерійських систем – 31835 (+46) од;
- РСЗВ – 1472 (+1) од;
- засоби ППО – 1210 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52787 (+318);
- крилаті ракети – 3598 (+33);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 59426 (+110);
- спеціальна техніка – 3944 (+0).
Дані уточнюються.
- Партизанський рух "Атеш" повідомив, що окупанти на Херсонському напрямку знищують власну техніку, щоб саботувати виходи на позиції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.8Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе