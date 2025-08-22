На Херсонщині росіяни підпалюють власну техніку, щоб не виходити на позиції, - "Атеш"
Партизанський рух "Атеш" повідомив, що окупанти на Херсонському напрямку знищують власну техніку, щоб саботувати виходи на позиції
Про це йдеться у телеграмі "Атеш".
"Агенти руху "Атеш" зі складу 24-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції. Таким чином вони створюють умови для можливого просування ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
За даними партизанського руху, наразі там виникла критична ситуація: відмовників і тих, хто самовільно полишає частину більшає через жорстокі накази командування, унаслідок яких росіяни зазнали втрат.
"Командування не може організувати порядок в полку і ситуація тільки погіршується. Ми ж закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинні накази", - додали в "Атеш".
- Раніше партизанський рух "Атеш" повідомляв, що російське командування змушує окупантів просуватися в бік Павлівки на Запорізькому напрямку, попри значні втрати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.53
- EUR Купівля 47.81Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе