На Херсонщині росіяни підпалюють власну техніку, щоб не виходити на позиції, - "Атеш"

Про це йдеться у телеграмі "Атеш".

"Агенти руху "Атеш" зі складу 24-го мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції. Таким чином вони створюють умови для можливого просування ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанського руху, наразі там виникла критична ситуація: відмовників і тих, хто самовільно полишає частину більшає через жорстокі накази командування, унаслідок яких росіяни зазнали втрат.

"Командування не може організувати порядок в полку і ситуація тільки погіршується. Ми ж закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинні накази", - додали в "Атеш".