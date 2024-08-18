Росіяни ранком намагалися просунутися до Торецька з найближчих сіл: Сили оборони відбили масовану атаку окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Зокрема, російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутись у бік Торецька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку і не допустили втрат позицій.

У ході бою ЗСУ знищили 10 одиниць техніки та знешкодили 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.