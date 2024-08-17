На фронті від початку доби відбулося 72 боєзіткнень: найгарячіше на Торецькому та Покровському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Російські війська не припиняють застосовувати авіацію та артилерію по прикордонню Сумщини. Зокрема, під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Фотовиж, Бачівськ, Дружба, Нововасилівка, Велика Берізка, Ромашкове, Прогрес, Попівка, Тимофіївка, Покровка.

Також ворожа авіація завдала ударів КАБами по районах населених пунктів Заруцьке, Старикове, Хотінь, Юнаківка та Басівка, загалом на цей час застосувавши 11 керованих авіабомб.

Крім того, сьогодні окупанти атакували авіацією Запорізьку область, скинувши в район Новоданилівки три КАБи, та завдали удару некерованими авіаційними ракетами по Новоандріївці та Кам’янському.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські терористи сьогодні чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Липців. У Вовчанську ще триває бій.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Берестового та в напрямку Лозової. Два боєзіткнення в районі Стельмахівки ще тривають.

На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. Від початку доби на цьому напрямку нараховується уже 14 боєзіткнень, досі триває п’ять боєзіткнень. Ситуація контрольована, кажуть у Генштабі.

На Сіверському напрямку тривають бої, атакує супротивник поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного, окупанти шість разів намагалися прорвати українську оборону, але Сили оборони відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру. Три боєзіткнення ще продовжуються.

Одним із найгарячіших і пріоритетних напрямків для ворожої армії залишається Торецький. Кількість ворожих атак тут наразі сім. Сьогодні ворог в основному атакує біля населених пунктів Північне, Торецьк та Залізне, наші захисники дають гідну відсіч противнику. Шість боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала удару по Курдюмівці некерованими авіаракетами.

На Покровському напрямку нараховується найбільша кількість боєзіткнень. Так, від початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного, Завітного та атакували в бік Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи натиск, уже відбили 25 атак противника, 11 боєзіткнень ще тривають. Зазнав авіаудару НАРами Олександропіль.

На Курахівському напрямку загарбники дев’ять разів атакували українські підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки. По Мемрику завдали авіаудар керованою авіаційною бомбою.

На Времівському напрямку загарбники намагалися атакувати в напрямку Вугледара, відбулась одна безуспішна спроба.

На Придніпровському напрямку захисники також відбили одну ворожу атаку.

На інших напрямках без особливих змін.