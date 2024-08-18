Сили оборони за добу знищили 7 танків, 71 артсистему і 1170 російських військових
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1170 військових. Українські сили також ліквідували 71 артилерійську систему і 38 ворожих БПЛА
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 599 350 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8508 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 480 (+7) од,
- артилерійських систем – 17 056 (+71) од,
- РСЗВ – 1161 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 923 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 752 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2432 (+0),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 992 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 2846 (+2) од.
Дані уточнюються.
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