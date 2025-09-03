Росіяни розбудовують Донецький та Керченський аеропорти під пускові майданчики для "шахедів", - авіаексперт Храпчинський

Про це в етері Еспресо заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

"Ворог давно планує вийти на велику кількість запусків за один масований обстріл. Росіяни намагаються відтренувати та тестувати рішення. Зокрема, росіяни тестують запуски ударних БПЛА 24/7. Тобто, вони намагаються зараз постійно працювати, постійно підвозять і запускають нові й нові БПЛА", - розповів Храпчинський.

Авіаексперт додав, що зараз росіяни обмежені у кількості пускових майданчиків, щоб збільшити кількість запусків ударних БПЛА щодня.

"Вчора ми побачили денну й відразу нічну атаку. Ворог застосував ракети й БПЛА. Ця комбінована атака була розрахована на те, щоб ускладнити роботу нашої ППО. В такому випадку кількість пускових майданчиків дозволяє ворогу запускати від 300 до 500 дронів. Мова йде про вже розгорнуті аеродроми. Зараз росіяни також розбудовують Донецький та Керченський аеродром, щоб збільшити цю кількість пускових майданчиків. Саме в такий спосіб вони хочуть збільшити кількість запусків, бо зараз вони обмежені своїм ресурсом, зокрема, одночасно запускати велику кількість "шахедів", - додав він.