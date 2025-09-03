Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни розбудовують Донецький та Керченський аеропорти під пускові майданчики для "шахедів", - авіаексперт Храпчинський
Ексклюзив

Росіяни розбудовують Донецький та Керченський аеропорти під пускові майданчики для "шахедів", - авіаексперт Храпчинський

Віталій Бесараб
3 вересня, 2025 середа
09:25
Війна з Росією атака дронами, шахед, герань

Росія активно працює над збільшенням пускових майданчиків для "шахедів", щоб масштабувати атаки України

Зміст

Про це в етері Еспресо заступник гендиректора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

"Ворог давно планує вийти на велику кількість запусків за один масований обстріл. Росіяни намагаються відтренувати та тестувати рішення. Зокрема, росіяни тестують запуски ударних БПЛА 24/7. Тобто, вони намагаються зараз постійно працювати, постійно підвозять і запускають нові й нові БПЛА", - розповів Храпчинський.

Авіаексперт додав, що зараз росіяни обмежені у кількості пускових майданчиків, щоб збільшити кількість запусків ударних БПЛА щодня.

"Вчора ми побачили денну й відразу нічну атаку. Ворог застосував ракети й БПЛА. Ця комбінована атака була розрахована на те, щоб ускладнити роботу нашої ППО. В такому випадку кількість пускових майданчиків дозволяє ворогу запускати від 300 до 500 дронів. Мова йде про вже розгорнуті аеродроми. Зараз росіяни також розбудовують Донецький та Керченський аеродром, щоб збільшити цю кількість пускових майданчиків. Саме в такий спосіб вони хочуть збільшити кількість запусків, бо зараз вони обмежені своїм ресурсом, зокрема, одночасно запускати велику кількість "шахедів", - додав він. 

  • Українські оборонці неба у ніч на 3 вересня знешкодили 430 безпілотників і 21 ракету, які росіяни залучили до комбінованої атаки на Україну
     
Теги:
Україна
Донецьк
Крим
ППО
російська армія
ЗСУ
тероризм
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Михайло-Віктор Лемберг
Автор Андрій Нестеренко
2 вересня, 2025 вiвторок
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
Маріуполь
Автор Ярослава Наумова
1 вересня, 2025 понедiлок
Маріуполь, як і решту окупованих територій, вперше повністю інтегрували в російський освітній процес, — Андрющенко
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
31 серпня, 2025 неділя
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
Київ
+16.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 47.9
    Продаж 48.6
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
3 вересня
09:37
нафта ембарго санкції
Єрмак: США ввели санкції проти мережі компаній, які допомагали РФ та Ірану обходити санкції
09:34
Оновлено
Укрзалізниця попередила про затримку понад 20 поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури
09:30
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 166 боїв: на Покровському захисники зупинили 39 ворожих атак
09:19
ЗСУ, ППО
Нічна атака РФ на Україну: Сили ППО знешкодили 430 БПЛА і 21 ракету
09:17
Олександр Сирський
Сирський провів нараду щодо безпеки військових у навчальних центрах
08:57
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Кіровоградщині є постраждалі й пошкоджено залізничну інфраструктуру, у низці областей лунали вибухи
08:53
Китай представив нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61
08:03
OPINION
Чи здатен Трамп усвідомити масштабність викликів
07:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 780 військових, танк і 41 артсистему
07:30
Дональд Трамп
Трамп звинуватив Путіна і Кім Чен Ина у підготовці змови проти США
07:14
ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту
06:39
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала авіацію на тлі атаки Росії на Україну
01:05
Пресреліз
Погода з Наталкою Діденко
Наталка Діденко про підсумки літа та погоду на 3 вересня
00:54
Call of Duty: Modern Warfare II 
Розробники Call of Duty уклали угоду щодо екранізації відеогри
2025, вiвторок
2 вересня
22:56
Дональд Трамп
"Побачимо, що вони зроблять": Трамп сказав, що ретельно спостерігає за діями РФ і України
22:31
Ексклюзив
Янукович Путін
Є декілька причин, чому Путін знову витягнув Януковича, - Рибачук
22:11
Оновлено
Михайло-Віктор Лемберг
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
21:39
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
Нас вводять в оману, розповідаючи про гарантії безпеки, - дипломат Хара
20:53
Ексклюзив
Андрій Парубій
Росіяни працюють по тих, кого вони самі призначили в чомусь винними, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко про вбивства Парубія і Фаріон
20:48
Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув українець, - ДПСУ
20:41
Ексклюзив
Запорізька АЕС під окупацією: плани Росатома, роль МАГАТЕ та глобальний атомний вплив Росії
20:39
Оновлено
російський диктатор Володимир Путін
Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною. Міненерго відреагувало
20:30
Засідання Галицького райсуду Львові, обрання запобіжного заходу підозрюваному в убивстві Андрія Парубія
"Розповідь підозрюваного у вбивстві Парубія про люблячого батька — вигадка і легенда", - Микола Княжицький
20:29
Зеленський
Групи дронів РФ у нашому небі - акомпанемент заявам РФ з Китаю: Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари
20:03
Поштомат "Нової пошти"
"Нова пошта" попередила про тимчасовий збій в онлайн-сервісах
20:03
OPINION
Саміт у Шанхаї: Китай офіційно заговорив про заміну ООН
19:50
Фрідріх Мерц
Мерц запропонував провести зустріч Зеленського і Путіна у Женеві
19:40
Марк Рютте
"Не будьмо наївними": Рютте заявив, що російській ракеті потрібно 5-10 хвилин, аби долетіти до Гааги
19:10
Zoom
Zoom блокував користувачів прифронтових регіонів: на запит України платформа відновила доступ для сфери освіти
19:09
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Defense Express: Противник не виконав завдання своєї весняно-літньої наступальної кампанії
19:00
Ілля Вітюк
Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП
18:34
Російська дезінформація
"Ліквідували 17 військових полку "Азов" та дві американські бронемашини в районі Глущенкового": ЦПД попередив про новий фейк росіян
18:19
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Якщо ми завдамо удари по двох заводах у РФ, проблема "шахедів" буде вирішена, - авіаексперт Романенко
18:09
Огляд
Трамп на даху
Зникнення Трампа: як тиша породила хвилю чуток про смерть і хвороби. Пояснюємо
18:04
Ексклюзив
Андрій Юсов
Путін намагається виграти війну за розум українців, - Юсов
18:00
OPINION
Біг по колу. Навіщо Росії Янукович?
17:46
Російському судді, який виносить вироки полоненим захисникам Маріуполя, СБУ заочно повідомила про підозру
17:46
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Настав час владі та правоохоронцям оприлюднити списки РФ на ліквідацію, - Наливайченко про вбивство Андрія Парубія
17:31
Трамп і Путін
Путін міг сприйняти слова Трампа, як "зелене світло" на продовження війни проти України, - The Times
17:07
Аналітика
155-мм артилерійські снаряди
Як працює “снарядний міст” від Європи до України та що на це впливає
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV