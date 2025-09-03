Нічна атака РФ на Україну: Сили ППО знешкодили 430 БПЛА і 21 ракету
Українські оборонці неба у ніч на 3 вересня знешкодили 430 безпілотників і 21 ракету, які росіяни залучили до комбінованої атаки на Україну
Про це інформують Повітряні сили.
Вказано, що росіяни завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та морського базування.
Радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 526 засобів повітряного нападу:
- 502 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму;
- 16 крилатих ракет Калібр із акваторії Чорного моря;
- 8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. та Краснодарського краю.
За попередніми даними, станом на 09:00 ППО збила або подавила 451 повітряну ціль:
- 430 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- 14 крилатих ракет Калібр;
- 7 крилатих ракет Х-101.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - додали в Повітряних силах.
- Російська терористична армія уночі 3 вересня атакувала Україну ракетами та безпілотниками. На Кіровоградщині є постраждалі й пошкоджено залізничну інфраструктуру, у низці областей є руйнування. Загалом зафіксовано влучання 3 ракет та 69 ударних БПЛА на 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
