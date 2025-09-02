Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 2 вересня: у Києві спрацювала ППО
У вівторок ввечері, 2 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомляють Повітряні сили.
Робота ППО у Києві
О 20:05 мер Києва Віталі Кличко повідомив, що в столиці працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.
Рух дронів
О 17:55 групи БПЛА зафіксували із Чернігівщини на Київщину.
О 18:55 ПС повідомили про безпілотники із Київщини у напрямку Житомирщину.
О 19:14 група дронів рухалась курсом на Десну/Остер.
О 19:30 нові групи ударних безпілотників прямували через Харківщину, курс на Шевченкове.
"Київ, Коцюбинське залишайтесь в укриттях", - написали ПС о 19:32.
О 19:57 БПЛА фіксували на Житомирщині курсом на Малин.
Новина доповнюватиметься...
