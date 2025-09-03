Укрзалізниця попередила про затримку понад 20 поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури

Про це інформує Укрзалізниця.

Зазначено, що унаслідок російської атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Кіровоградської області. Це спричинило затримку низки поїздів. Йдеться про рейси:

№76 Кривий Ріг - Київ;

№75 Київ - Кривий Ріг;

№79 Дніпро - Львів;

№791 Кременчук - Київ;

№790 Кропивницький - Київ;

№121 Херсон - Краматорськ;

№85 Запоріжжя - Львів;

№38 Київ - Запоріжжя;

№37 Запоріжжя - Київ;

№51 Запоріжжя - Одеса;

№789 Кропивницький - Київ;

№119 Дніпро - Хелм;

№31 Запоріжжя - Перемишль;

№59 Харків - Одеса;

№65/165 Харків - Черкаси, Умань;

№102 Краматорськ - Херсон;

№80 Львів - Дніпро;

№120 Хелм - Дніпро;

№86 Львів - Запоріжжя;

№8 Одеса - Харків;

№54 Одеса - Дніпро;

№254 Одеса - Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - додали в Укрзалізниці.