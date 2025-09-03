Укрзалізниця попередила про затримку понад 20 поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури
Російська терористична армія вночі середи, 3 вересня, атакувала залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області, унаслідок чого понад 20 поїздів курсуватимуть з затримками
Про це інформує Укрзалізниця.
Зазначено, що унаслідок російської атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Кіровоградської області. Це спричинило затримку низки поїздів. Йдеться про рейси:
- №76 Кривий Ріг - Київ;
- №75 Київ - Кривий Ріг;
- №79 Дніпро - Львів;
- №791 Кременчук - Київ;
- №790 Кропивницький - Київ;
- №121 Херсон - Краматорськ;
- №85 Запоріжжя - Львів;
- №38 Київ - Запоріжжя;
- №37 Запоріжжя - Київ;
- №51 Запоріжжя - Одеса;
- №789 Кропивницький - Київ;
- №119 Дніпро - Хелм;
- №31 Запоріжжя - Перемишль;
- №59 Харків - Одеса;
- №65/165 Харків - Черкаси, Умань;
- №102 Краматорськ - Херсон;
- №80 Львів - Дніпро;
- №120 Хелм - Дніпро;
- №86 Львів - Запоріжжя;
- №8 Одеса - Харків;
- №54 Одеса - Дніпро;
- №254 Одеса - Кривий Ріг.
"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - додали в Укрзалізниці.
- Унаслідок російської масованої атаки на Україну вночі 3 вересня постраждали четверо залізничників. Про наслідки ворожих обстрілів в областях читайте у новині.
