Росіяни розстріляли у Вовчанську трьох цивільних, які намагались евакуюватися
15 травня росіяни розстріляли трьох людей, які самотужки намагалися евакуюватись із Вовчанська на Харківщині, двоє з них загинули на місці
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, 70-річний чоловік разом із дружиною вирішили самостійно евакуюватись з Вовчанська. До них приєднався ще один житель міста.
Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова.
Коли люди були поруч із місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці.
70-річному потерпілому вдалось врятуватися та дійти до околиць Вовчанська, там його зустріли українські військові і відвезли до Харкова.
Тіло своєї дружини чоловікові забрати не вдалося, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити 3 місця.
Наразі він у безпеці, прокурори його допитали. Чоловік розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- 21 травня стало відомо, що у Вовчанську Харківської області, де наразі тривають бої за місто, на території, куди зайшли окупанти, перебувають ще близько 100 місцевих, росіяни не випускають їх на евакуацію, погрожуючи розстрілом.
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