Росіяни розстріляли у Вовчанську трьох цивільних, які намагались евакуюватися

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 70-річний чоловік разом із дружиною вирішили самостійно евакуюватись з Вовчанська. До них приєднався ще один житель міста.

Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова.

Коли люди були поруч із місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці.

70-річному потерпілому вдалось врятуватися та дійти до околиць Вовчанська, там його зустріли українські військові і відвезли до Харкова.

Тіло своєї дружини чоловікові забрати не вдалося, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити 3 місця.

Наразі він у безпеці, прокурори його допитали. Чоловік розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).