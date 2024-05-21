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Росіяни розстріляли у Вовчанську трьох цивільних, які намагались евакуюватися

21 травня, 2024 вiвторок
20:57
Війна з Росією Розстріл мирних жителів у прикордонному Вовчанську

15 травня росіяни розстріляли трьох людей, які самотужки намагалися евакуюватись із Вовчанська на Харківщині, двоє з них загинули на місці

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 70-річний чоловік разом із дружиною вирішили самостійно евакуюватись з Вовчанська. До них приєднався ще один житель міста.

Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова.

Коли люди були поруч із місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці.

70-річному потерпілому вдалось врятуватися та дійти до околиць Вовчанська, там його зустріли українські військові і відвезли до Харкова.

Тіло своєї дружини чоловікові забрати не вдалося, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити 3 місця.

Наразі він у безпеці, прокурори його допитали. Чоловік розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

  • 21 травня стало відомо, що у Вовчанську Харківської області, де наразі тривають бої за місто, на території, куди зайшли окупанти, перебувають ще близько 100 місцевих, росіяни не випускають їх на евакуацію, погрожуючи розстрілом.
Теги:
Україна
військові
російська армія
Харківщина
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
Вовчанськ
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