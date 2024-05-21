У Вовчанську росіяни погрожують розстрілами й не випускають на евакуацію близько 100 місцевих, - Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ми продовжуємо і заходи евакуації, у нас всього евакуйовано 10 700 людей із Липецького та Вовчанського напрямку, ну і по місту Вовчанськ, за нашою інформацією, ще в цьому місті перебуває приблизно 100 людей, яких фактично росіяни взяли в заручники й під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію", - сказав він.

Олег Синєгубов уточнив, що на території міста, яку контролюють росіяни, перебувають від 50 до 100 людей.

"Лінія фронту проходить по річці Вовча - це майже половина самого міста, однак сказати, умовно кажучи, 50% буде неправильно, оскільки там ідуть бойові дії щохвилини, і наші воїни намагаються відбити будинок за будинком", - повідомив Синєгубов.

Також він зазначив, що на момент нового наступу росіян на регіон у прикордонних районах лишалося близько 30 людей.

"По прикордонню, там, де ідуть наразі бойові дії, ми вивезли майже всіх людей. В перші дні нового етапу російської агресії на території Харківської області перебувало по всіх населених пунктах близько 30 людей. Ми будемо з’ясовувати їхню долю, чи виїхали вони вже після звільнення нашої території", - додав він.

Крім того, у регіоні триває примусова евакуація дітей, за словами Синєгубова, це діти, які мають статус діти-сироти, або позбавлені батьківського піклування: "У нас таких 123 дитини, вивезли ми вже 66 і ця евакуація продовжується, це не прикордоння, але такі заходи ми маємо проводити".