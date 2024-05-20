Українські захисники контролюють Вовчанськ на 60%, - Харківська ОВА
Збройні сили України контролюють місто Вовчанськ Харківської області на 60%, але росіяни продовжують штурмові дії
Про це заявив заступник очільника Харківської ОВА Роман Семенуха в ефірі телемарафону.
"Ворог не полишає спроб в середині Вовчанська виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролює Збройні сили України, тобто штурми не припиняються", - розповів він.
Семенуха зауважив, що Росія здійснює штурмові дії та зосереджується на напрямках населених пунктів Вовчанськ, Липці та на лівому-правому флангу Вовчанська.
"Сьогодні на окремих ділянках Збройні сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Ну і безперечно йдуть обстріли прикордоння. Це Богодухівський район, Харківський район, Чугуївський район", - додав заступник глави ОВА.
- 20 травня Роман Погорілий, співзасновник DeepState, зазначив, що до північної частини Вовчанська, яка у багатьох точках перебуває в руїнах, ворог намагається залізати з різних сторін, і з півночі, і з заходу, і зі сходу.
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