Є "сіра зона" у північній частині міста: DeepState про динамічну ситуацію біля Вовчанська

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Досить складна ситуація. Якщо говорити про Вовчанськ, то бачимо, що вже певний час є "сіра зона" у північній частині міста. Там дуже багато різних точок перебування ворога та безпосередньо ударів по ньому наших Сил оборони, які працюють і скидами, і артилерією. Противник лізе, намагається пробитися углиб міста, закріпитися, вибудовувати свої позиції, але якісь висновки робити зарано, бо ситуація дуже динамічна. Відбуваються з боку українських підрозділів як вогневі ураження, так і контрштурмові дії, зачистки загарбників, тобто не можна сказати, що росіяни зайшли та повністю там закріпилися", - прокоментував співзасновник DeepState.

За його словами, всі події динамічні, щось постійно переходить з рук в руки, місто руйнується. Північна частина Вовчанська у багатьох точках перебуває в руїнах.

"Ворог активно обстрілює з різних засобів вогневого ураження все місто, у тому числі й авіацією, намагається залізати з різних сторін. Якщо говорити про північну частину Вовчанська, то противник лізе із півночі, і з заходу, і зі сходу, також робить спроби пролізти й до західної частини, але без успіху. Там наші бійці відразу їх виявляють та завдають удари, зокрема FPV-дронами. Щодо району селища Липці, то бої тривають біля населених пунктів Глибоке, Лук’янці, Стариці, де ворог намагається продовжувати просуватися, закріплятися на тих рубежах, які вже є. Окупанти роблять безрезультатні спроби лізти піхотою до Липців, бо наші Сили оборони відразу завдають по них удари", - зауважив Роман Погорілий.