Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Є "сіра зона" у північній частині міста: DeepState про динамічну ситуацію біля Вовчанська
Ексклюзив

Є "сіра зона" у північній частині міста: DeepState про динамічну ситуацію біля Вовчанська

20 травня, 2024 понедiлок
11:36
Війна з Росією Карта бойових дій: Харківщина

Роман Погорілий, співзасновник DeepState, зазначив, що до північної частини Вовчанська, яка у багатьох точках перебуває в руїнах, ворог намагається залізати з різних сторін, і з півночі, і з заходу, і зі сходу

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Досить складна ситуація. Якщо говорити про Вовчанськ, то бачимо, що вже певний час є "сіра зона" у північній частині міста. Там дуже багато різних точок перебування ворога та безпосередньо ударів по ньому наших Сил оборони, які працюють і скидами, і артилерією. Противник лізе, намагається пробитися углиб міста, закріпитися, вибудовувати свої позиції, але якісь висновки робити зарано, бо ситуація дуже динамічна. Відбуваються з боку українських підрозділів як вогневі ураження, так і контрштурмові дії, зачистки загарбників, тобто не можна сказати, що росіяни зайшли та повністю там закріпилися", - прокоментував співзасновник DeepState.

За його словами, всі події динамічні, щось постійно переходить з рук в руки, місто руйнується. Північна частина Вовчанська у багатьох точках перебуває в руїнах.

"Ворог активно обстрілює з різних засобів вогневого ураження все місто, у тому числі й авіацією, намагається залізати з різних сторін. Якщо говорити про північну частину Вовчанська, то противник лізе із півночі, і з заходу, і зі сходу, також робить спроби пролізти й до західної частини, але без успіху. Там наші бійці відразу їх виявляють та завдають удари, зокрема FPV-дронами. Щодо району селища Липці, то бої тривають біля населених пунктів Глибоке, Лук’янці, Стариці, де ворог намагається продовжувати просуватися, закріплятися на тих рубежах, які вже є. Окупанти роблять безрезультатні спроби лізти піхотою до Липців, бо наші Сили оборони відразу завдають по них удари", - зауважив Роман Погорілий.

  • 18 травня Генштаб ЗСУ  повідомив, що на більшості напрямків по усій лінії фронту зберігається динаміка боєзіткнень, на Харківському напрямку Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації ситуації та перегрупування.
  • 19 травня у зведенні Генштаба ЗСУ йшлося, що на Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на даному напрямку відбулося 11 боєзіткнень.

Теги:
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Вовчанськ
Читайте також:
Підполковник армії РФ Олександр Кулаков
19 травня, 2024 неділя
Знищений на Ай-Петрі підполковник Кулаков у 2014 році зрадив Україну, - ЗМІ
Роман Абрамович
18 травня, 2024 субота
Що насправді Абрамович думає про Путіна та майбутнє Росії: подробиці від Джемілєва
Саломе Зурабішвілі
19 травня, 2024 неділя
Чекають з 2018 року: президентка Грузії Зурабішвілі запросила Макрона відвідати країну на День незалежності
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 39.97
  • EUR
    Купівля 42.73
    Продаж 43.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
20 травня
11:50
Хто має право перевіряти документи військовозобов'язаних?
Міноборони: за два дні роботи Резерв+ свої дані оновили 260 тисяч українців
11:35
Огляд
Манчестер Сіті - чемпіон Англії 2023/2024
"Манчестер Сіті" виграв АПЛ, Роналду заробив $260 млн, а Клопп попрощався з "Ліверпулем": Головні новини світового спорту за тиждень
11:22
арка Дружби народів
Голова УІНП пояснив, за яких умов можна не демонтувати колишню Арку дружби народів
11:19
Допомагав росіянам готувати прорив на Покровському напрямку: жителю Донеччини загрожує до 12 років тюрми
11:05
Огляд
міжнародний огляд
Перемога Усика як символічне досягнення для країни та наслідки вторгнення росіян у Харківську область. Акценти світових ЗМІ 20 травня
11:05
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Є вірогідність, що ЗСУ знищили корабель РФ "Циклон" і в Криму не лишилося носіїв крилатих ракет, - ВМС
11:03
ДСНС, пожежа, рятувальники
У Запорізькій області росіяни скинули боєприпас на рятувальників під час гасіння пожежі: є постраждалий
10:51
Уночі росіяни знищили на Харківщині памʼятку культурної спадщини - БК "Залізничник"
10:51
Румен Радев
Президент Болгарії Радев назвав перемогу України у війні з Росією "неможливою"
10:46
Оновлено
В Ірані зазнав аварії гелікоптер з президентом Раїсі
В авіакатастрофі розбився президент Ірану Раїсі. Реакції світу
10:42
Ексклюзив
мобілізація
Може бути пролонгований термін: нардепка Фріз щодо оновлення даних в ТЦК до 16 липня
10:27
санкції США
Конгрес США може запровадити санкції проти політиків Грузії через закон про "іноагентів", - Politico
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 травня: скільки коштують долар і євро
10:02
OPINION
Костянтин Корсун
Резерв+ "здасть" ворогу всі персональні дані зареєстрованих у ньому
09:55
Газета із зображенням покійного президента Ірану Ебрагіма Раїсі. Тегерані, Іран, 20 травня 2024 р.
"Може змінити динаміку режиму": в ISW оцінили наслідки загибелі Раїсі для Ірану
09:47
Кая Каллас
Навчання бійців ЗСУ інструкторами НАТО в Україні не призведе до ескалації, - прем'єрка Естонії
09:43
окупанти танк
Окупанти намагалися здійснити прорив в районі Білогорівки, але зазнали значних втрат, - Луганська ОВА
09:23
Ексклюзив
Сергій Згурець
РФ побоюється можливостей нашої безпілотної авіації: Згурець про скупчення ворожих бомбардувальників на авіабазі "Оленья"
09:00
Франція
У Франції обговорюють можливість надати Україні дозвіл атакувати територію РФ своєю зброєю
08:07
ППО, обстріл, ЗСУ
Нічна атака на Україну: сили ППО знищили усі 29 ворожих "шахедів"
08:05
OPINION
Юрій Гудименко
Еволюціонувати або померти
07:47
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Корабель, 50 артсистем і 1400 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
07:43
Жозеп Боррель
Військова навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу, - Боррель
07:29
Оксана Маркарова
"Повинні надолужити згаяне": Маркарова закликала США прискорити поставки зброї
07:17
Китай та США
Китай увів санкції проти американських компаній через продаж зброї Тайваню
07:02
президент Тайваню Лай Чін Те
У Тайвані відбулась інавгурація президента: він закликає до діалогу з КНР
07:00
Огляд
Через них Друга світова офіційно не завершилася: як криза довкола Курильських островів допомагає Києву у війні з Росією. Пояснюємо
06:49
військовий квиток, мобілізація
Обмежено придатні знову мають пройти ВЛК, - Міноборони
06:02
Оновлено
"Шахеди", дрони, ППО
Росія запустила "шахеди" по Україні: на Львівщині працювала ППО
00:30
На Київщині чоловік вдарив ножем поліцейського через виклик про домашнє насильство: нападнику вистрелили в ногу
2024, неділя
19 травня
23:46
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
РФ тримає на базі "Оленья" третину боєздатних Ту-95МС і Ту-22М3, - Defense Express
23:16
Ексклюзив
Яценюк
Яценюк переконаний, що 300 млрд заморожених активів не можуть змінити хід війни
23:15
ЗСУ
Росія активізувалася на Сіверському напрямку: ворог зазнав значних втрат
22:59
Ексклюзив
відключення електроенергії
Експерт Харченко прогнозує ситуацію з електроенергією для українців та підприємців
22:53
РФ протягом дня обстріляла 13 громад Сумщини: є постраждалий
22:29
Вимушені обмеження світла триватимуть влітку, восени та взимку, - голова Укренерго
22:09
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Одразу після бою Ф'юрі запропонував Усику разом провести відпустку в Україні
21:48
Байба Браже (ліворуч)
Очільниця МЗС Латвії пробігла напівмарафон та зібрала майже €10 тис. на дрони для ЗСУ
21:48
Підполковник армії РФ Олександр Кулаков
Знищений на Ай-Петрі підполковник Кулаков у 2014 році зрадив Україну, - ЗМІ
21:22
напад на Фіцо
Замах на Фіцо: у Словаччині припускають, що нападник мав спільників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV