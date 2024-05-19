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РФ веде активні наступальні дії на 6 напрямках: з початку доби на фронті відбулося 105 боєзіткнень

19 травня, 2024 неділя
20:16
Війна з Росією ЗСУ
Зміст

Російська окупаційна армія не полишає спроб прорвати оборону українських захисників на 6 напрямках. Так, з початку доби, 19 травня, на фронті відбулося 105 бойових зіткнень

Про це увечері 19 травня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На поточний час динаміка бойових зіткнень зберігається. З початку доби відбулося 105 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни продовжують обстрілювати з артилерії прикордоння Чернігівської та Сумської областей. До населених пунктів, що зазнали артобстрілів з початку доби, додалися Лугівка, Дружба, Білопілля. 

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку окупанти атакують підрозділи Сил оборони за підтримки авіації, завдають ударів керованими авіабомбами. З початку доби на даному напрямку відбулося 11 боєзіткнень, з яких чотири ще тривають.

Загалом впродовж цього тижня втрати російських окупантів на Харківському напрямку склали 1572 особового складу та 263 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено вісім танків, 13 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, одну систему ППО, 75 БПЛА, 66 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки противника. Окрім цього пошкоджено дев’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 32 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки ворога.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили 10 ворожих атак поблизу Синьківки, Іванівки, Берестового та Стельмахівки. Ще дві - тривають.

Гаряче сьогодні на Сіверському напрямку. З початку доби в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Роздолівки та Івано-Дар’ївки відбито 22 ворожих атаки. Ще одне бойове зіткнення триває. Українські воїни тримають оборону та перешкоджають реалізації ворогом загарбницьких намірів.

Окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. 25 разів від початку доби ворог намагався прорвати тут нашу оборону. Сім зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають.

На Краматорському та Придніпровському напрямках надвечір інтенсивність ворожих атак дещо знизилась. На кожному з напрямків ще триває по одному боєзіткненню.

На інших напрямках без суттєвих змін.

  • Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що на Харківщині за останню добу росіяни ніде не просунулися й не закріпилися.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
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