Росіяни стягнули на ТОТ Донеччини додаткові сили росгвардії для пошуку дезертирів, - Спротив
До тимчасово захоплених населених пунктів Донецької області росіяни завезли додаткові сили росгвардії, які шукатимуть на ТОТ дезертирів російської армії
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Зазначається, що через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення росіяни збільшили кількість блокпостів на сході України.
Так, до тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загородзагонів. За даними ЦНС, тепер їхнє завдання - виявляти дезертирів російської армії.
Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилась кількість патрулів.
"Причиною дезертирства є запровадження російськими генералами активних мʼясних штурмів через дефіцит техніки на полі бою", - пояснили у Центрі нацспротиву.
- Також раніше повідомлялося, що на тимчасово захоплені території України представники окупаційної влади завозять силовиків росгвардії для боротьби з українським підпіллям.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.17
- Актуальне
- Важливе