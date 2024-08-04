Росіяни стягнули на ТОТ Донеччини додаткові сили росгвардії для пошуку дезертирів, - Спротив

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення росіяни збільшили кількість блокпостів на сході України.

Так, до тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили росгвардії, які виконують роль загородзагонів. За даними ЦНС, тепер їхнє завдання - виявляти дезертирів російської армії.

Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилась кількість патрулів.

"Причиною дезертирства є запровадження російськими генералами активних мʼясних штурмів через дефіцит техніки на полі бою", - пояснили у Центрі нацспротиву.