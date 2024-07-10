Росія завозить на окуповані території росгвардійців для боротьби з партизанами, - ЦНС
На тимчасово захоплені території України представники окупаційної влади завозять силовиків Росгвардії для боротьби з українським підпіллям
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Зазначається, що офіційною причиною збільшення кількості поліцаїв на окупованих територіях росіяни називають високий рівень "екстремізму".
Проте у ЦНС наголошують, що у тоталітарній Росії екстремізмом є все, що не узгоджується з волею Кремля, "а у випадку з ТОТ – любов до своєї батьківщини робить кожного екстремістом".
"Завезення поліцаїв має за задумом окупантів розвантажити армію, яка наразі бере участь в рейдах проти місцевого населення. Також це відповідно збільшить й кількість самих рейдів в пошуках членів підпілля", - наголошує Спротив.
- У березні через проведення так званих виборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України росіяни посилили кількість спецпризначенців, щоб шукати підпілля.
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