Росія завозить на окуповані території росгвардійців для боротьби з партизанами, - ЦНС

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що офіційною причиною збільшення кількості поліцаїв на окупованих територіях росіяни називають високий рівень "екстремізму".

Проте у ЦНС наголошують, що у тоталітарній Росії екстремізмом є все, що не узгоджується з волею Кремля, "а у випадку з ТОТ – любов до своєї батьківщини робить кожного екстремістом".

"Завезення поліцаїв має за задумом окупантів розвантажити армію, яка наразі бере участь в рейдах проти місцевого населення. Також це відповідно збільшить й кількість самих рейдів в пошуках членів підпілля", - наголошує Спротив.