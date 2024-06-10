Росіяни тричі вдарили КАБами по Харкову: є поранені, під завалами приватного будинку можуть були люди

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

О 17:38 він зазначив, що у Харкові попередньо "приліт" на околиці міста в район житлової забудови.

Пізніше міський голова уточнив, що по місту було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці.

Терехов також поінформував, що на місці ще одного "прильоту" у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки.

"Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначив він.

Внаслідок удару по Харкову постраждали 7 людей, заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Одного з постраждалих рятувальники деблоковують з-під завалів будинку.

"Із 75-річним чоловіком є звʼязок", - написав він.

Він додав, що за різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто.