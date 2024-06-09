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У Харкові "прилетіло" по житловому району: виникла пожежа

9 червня, 2024 неділя
17:54
Війна з Росією новини Львівщини

Вдень неділі, 9 червня, російська армія поцілила керованою авіабомбою по житловому району Харкова. На місті влучання виникла пожежа

Зміст

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

Він зазначив, що пошкоджено кілька будинків, інформація щодо жертв уточнюється.

"Приліт по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється", - написав він.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що росіяни запустили по місту керовану авіабомбу.

"Окупанти вдарили КАБом по Харкову. Виникла пожежа, інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Теги:
Україна
Харків
російська армія
воєнні злочини Росії
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
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