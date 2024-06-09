"Нас дурять". Російським полоненим провели екскурсію по місцях прильотів у Харкові

Екскурсію-інтерв’ю провело харківське медіа "Накипіло".

Зокрема росіян привели у центр Харкова, куди в суботу, 25 травня, прилетіла російська ракета.

На запитання журналістки, як окупанти опинились у війську, один із них відповів, що підписали контракт. Також він сказав, що мотивацією стало фінансове становище: "Іпотека, гроші, заборгованості". На запитання, чи страшно померти, окупант відповів, що страшно, але відповіді, чому в такому разі пішов на війну, не має.

"Я відчуваю, що з російського боку йде окупація та геноцид. Я це побачив на власні очі. Коли багато солдатів лежать. Багато дітей гинуть, багато дорослих, цивільні об’єкти", - сказав він.

Читайте також: Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію, - Зеленський

"Поки Путін не піде - нічого не зміниться"

Також росіянин вважає, що нічого не зміниться, поки владу у Росії не полишить диктатор Путін.

Крім того, журналістка спитала, чи можливе у Росії народне повстання проти влади, загарбник відповів, що "народ увесь залякали, ніхто не зможе повстати".

За словами медійниці, місцеві, хто побачив окупантів на вулиці, дуже хотіли їм "подякувати" за "освобождєніє", проте їх стримували українські військові, які супроводжували загарбників.

Також росіян привели до зруйнованого будівельного гіпермаркету "Епіцентр", куди терористи поцілили також у суботу, 25 травня. На запитання до окупантів, чи існує у російському війську риторика "визволення", один із полонених сказав, що "за словами командира, так", але вони побачили, що все інакше.

"Думаємо, що все зовсім не так, як казали. Насправді окупація. Побачивши це все, зрозуміли, що все зовсім не так, як говорять російські командири", - сказав один із полонених.

Він розповів, що йому 20 років, на війні перебуває вже 5 місяців, у полон потрапив у посадці під Липцями.

Чому росіяни обстрілюють цивільні об'єкти Харкова

Журналістки поставила питання стосовно того, чому Росія запускає ракети та авіабомби по цивільних об’єктах Харкова.

"Нам показують, ніби тут воєнна техніка знаходиться, воєнна інфраструктура. Але я не бачу тут… Нам всім розказують, що тут воєнна техніка, нам всім там, у Росії, кажуть, що б’ють по військовій інфраструктурі, а я зараз на власні очі побачив, що тут немає і ніколи не було військової техніки. Не лише тут, а і в попередньому будинку також", - сказав один з окупантів.

Він каже, що росіян дурять.

"Звідки там військова техніка, військові? Тобто дурять нас. Тобто запилюють очі, аби народ ішов, нібито звільняв свої території, нібито відкривав коридори. А у висновку ми йдемо на окупацію, геноцид і багато смертей з обох боків", - додав полонений.