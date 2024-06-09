Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Нас дурять". Російським полоненим провели екскурсію по місцях прильотів у Харкові

"Нас дурять". Російським полоненим провели екскурсію по місцях прильотів у Харкові

9 червня, 2024 неділя
15:56
Війна з Росією Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові

Чотири російські військовополонені побували на цивільних об’єктах Харкова, які ворог обстріляв наприкінці травня, зокрема у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр"

Зміст

Екскурсію-інтерв’ю провело харківське медіа "Накипіло".

Зокрема росіян привели у центр Харкова, куди в суботу, 25 травня, прилетіла російська ракета.

На запитання журналістки, як окупанти опинились у війську, один із них відповів, що підписали контракт. Також він сказав, що мотивацією стало фінансове становище: "Іпотека, гроші, заборгованості". На запитання, чи страшно померти, окупант відповів, що страшно, але відповіді, чому в такому разі пішов на війну, не має.

"Я відчуваю, що з російського боку йде окупація та геноцид. Я це побачив на власні очі. Коли багато солдатів лежать. Багато дітей гинуть, багато дорослих, цивільні об’єкти", - сказав він.

Читайте такожРосійській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію, - Зеленський

"Поки Путін не піде - нічого не зміниться"

Також росіянин вважає, що нічого не зміниться, поки владу у Росії не полишить диктатор Путін.

Крім того, журналістка спитала, чи можливе у Росії народне повстання проти влади, загарбник відповів, що "народ увесь залякали, ніхто не зможе повстати".

За словами медійниці, місцеві, хто побачив окупантів на вулиці, дуже хотіли їм "подякувати" за "освобождєніє", проте їх стримували українські військові, які супроводжували загарбників.

Також росіян привели до зруйнованого будівельного гіпермаркету "Епіцентр", куди терористи поцілили також у суботу, 25 травня. На запитання до окупантів, чи існує у російському війську риторика "визволення", один із полонених сказав, що "за словами командира, так", але вони побачили, що все інакше.

"Думаємо, що все зовсім не так, як казали. Насправді окупація. Побачивши це все, зрозуміли, що все зовсім не так, як говорять російські командири", - сказав один із полонених.

Він розповів, що йому 20 років, на війні перебуває вже 5 місяців, у полон потрапив у посадці під Липцями. 

Чому росіяни обстрілюють цивільні об'єкти Харкова

Журналістки поставила питання стосовно того, чому Росія запускає ракети та авіабомби по цивільних об’єктах Харкова.

"Нам показують, ніби тут воєнна техніка знаходиться, воєнна інфраструктура. Але я не бачу тут… Нам всім розказують, що тут воєнна техніка, нам всім там, у Росії, кажуть, що б’ють по військовій інфраструктурі, а я зараз на власні очі побачив, що тут немає і ніколи не було військової техніки. Не лише тут, а і в попередньому будинку також", - сказав один з окупантів.

Він каже, що росіян дурять.

"Звідки там військова техніка, військові? Тобто дурять нас. Тобто запилюють очі, аби народ ішов, нібито звільняв свої території, нібито відкривав коридори. А у висновку ми йдемо на окупацію, геноцид і багато смертей з обох боків", - додав полонений. 

  • У суботу, 25 травня, РФ ударила по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. 29 травня пошуково-рятувальні роботи було завершено, загинули 19 людей.
Теги:
Відео
Україна
Харків
геноцид
військові
російська армія
ракетний удар
воєнні злочини Росії
геноцид українців
Читайте також:
Військово-лікарська комісія, ВЛК
8 червня, 2024 субота
"Щоб розвантажити ТЦК": у Міноборони працюють над електронними направленнями на ВЛК
Верховна Рада, 28 липня 2023
7 червня, 2024 п'ятниця
Бюджет може втратити 40 млрд грн через новий закон про підвищення акцизу на тютюн, - Синютка
Базиліка Святого Петра у Ватикані
8 червня, 2024 субота
Ексспівробітника Ватикану, який намагався продати зниклий з архіву рукопис 17 сторіччя, заарештували
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.13
    Купівля 40.13
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
9 червня
17:07
Інтерв’ю
Дай Боже, щоб ці переговори почалися, - Олег Рибачук
17:05
Ексклюзив
НАБУ
"Я не бачу того, щоб керівник НАБУ Кривонос хотів би викорінити проблему у Бюро", - журналіст Ніколов про скандал з "великим будівництвом"
16:42
гроза
Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 червня чекати спеку, а де - дощ та грози
16:34
Ексклюзив
Андреас Умланд
Вибори до Європарламенту: аналітик Умланд пояснив популярність пропутінської партії "Альтернатива для Німеччини"
16:12
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Війська РФ особливо активні у напрямку Покровська, протягом доби там вже відбулося 20 атак
16:00
Тімоті Ґартон Еш
Чому війну Росії проти України не вийде завершити за "корейським сценарієм": пояснює історик Тімоті Гартон Еш
15:49
Іран
В Ірані ухвалили шістьох кандидатів на президентські вибори після загибелі Раїсі
15:37
Ексклюзив
У РФ не все гаразд у ВПК, а українська тактика спрацювала, - експерт Снєгирьов про ураження Су-57
15:33
телекомпанія Al Jazeera
Ізраїль продовжив заборону Al Jazeera ще на 45 днів
15:23
Франція запросила близько 10 країн приєднатися до коаліції іноземних інструкторів в Україні, - Welt
14:55
Вчені
Американські вчені відкрили новий антибіотик, який знищує лише "погані бактерії", не чіпаючи "хороші"
14:43
На Поволжі партизани виявили військову техніку, яку ворог готує до відправки на Харківський напрямок
14:43
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У "Резерв+" з’явиться QR-код: для чого він потрібен і коли чекати
14:22
застосунок Дія
У Дії згенерували вже понад 80 тис. посвідчень ветерана
14:11
діти, злочини росії
Мають співати пісні про Росію: у Спротиві розповіли про новий флешмоб для школярів на ТОТ
14:06
Ієн Маккеллен
Гендельф із "Володаря перстнів" 85-річний Ієн Мак-Келлен заявив, що погодиться зіграти у новому фільмі про Ґолума
14:01
Бельгія
Бельгія обирає парламент: можуть посилитися прихильники незалежності Фландрії
13:37
Ексклюзив
вибори у Європарламент
​​Журналістка Висоцька назвала найбільшу інтригу виборів до Європарламенту
13:27
Протягом доби на Донеччині росіяни зруйнували 19 житлових будинків та КАБом вбили людину у Нью-Йорку
13:27
Оновлено
Смерть військовозобов'язаного після відвідування ТЦК у Баранівці на Житомирщині: військкомат розкрив нові деталі
13:24
Інтерв’ю
Павел Коваль
Вибори до Європарламенту: Захід проти Путіна
12:50
РСЗВ "Ураган"
РФ обстріляла Харківщину артилерією та "Ураганами": поранено двох людей
12:24
Оновлено
Провокативне трафаретне графіті "Французький солдат в Україні" (Париж)
"Гібридна тактика". Молдова допоможе Франції у розслідуванні щодо трафаретів з труною "із України"
11:59
вибори до Європейського парламенту
У 20 країнах Євросоюзу триває голосування на виборах до Європейського парламенту
11:55
окупанти
Росія змусила тисячі мігрантів та іноземних студентів воювати проти України, - Bloomberg
11:54
Пожежа на Київщині
Під Києвом вночі сталася масштабна пожежа на складі
11:41
жінки ЗСУ
У Міноборони назвали кількість жінок, яка служить у лавах ЗСУ
10:58
Ексклюзив
вишкіл 3-ї штурмової бригади
"На війні не потрібні люди, які не хочуть воювати, тому мотивація має бути основою рекрутингу": командир підрозділу аеророзвідки "Terra" у складі 3-ї ОШБр Волохов
10:51
електроенергія
В Україні 9 червня скасували відключення електроенергії
10:41
В Індії сталася пожежа на фабриці з переробки бобових: є жертви
10:27
Петер Мадьяр
У Будапешті угорці мітингували за екссоюзника Орбана, який тепер очолив опозицію
10:10
Південна Корея відновить пропаганду через гучномовець на кордоні з КНДР у відповідь на повітряні кулі зі сміттям
10:03
Макрон та Байден
Байден і Макрон сподіваються, що всі країни G7 підтримають фонд солідарності на $50 млрд для України
09:40
Ексклюзив
Окупанти в Маріуполі
"Не почали й не почнуть": Андрющенко про заяви колаборанта Балицького щодо створення нового "федерального округу" на ТОТ
09:36
У РФ уражений винищувач Су-57
За 589 км від лінії зіткнення: у РФ вперше уражено винищувач Су-57, - ГУР
09:22
Прага
У Чехії поліція у стані надзвичайної готовності через високу загрозу теракту
09:19
Фінляндія
"Відгуки були позитивними": Фінляндія відправить в Україну новітні військові розробки
09:02
Тимчасовий прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль
Новообраний прем'єр-міністр Гаїті Коніль був госпіталізований "після тижня інтенсивної діяльності"
08:45
Віктор Орбан
"Заради грошей, впливу і влади": Орбан засудив західних лідерів за бажання перемогти РФ
08:27
У Мексиці в одному з барів обвалився балкон
У Мексиці в одному з барів обвалився балкон: є загиблі та постраждалі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV