Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію, - Зеленський

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.

"Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено", - сказав президент України.

За словами президента України, зараз найважче на Донеччині.