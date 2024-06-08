Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію, - Зеленський
У суботу, 8 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що російським терористам не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію
Про це йдеться у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського.
"Говорив сьогодні з Головкомом – загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено", - сказав президент України.
За словами президента України, зараз найважче на Донеччині.
- Попри зниження активності на лінії фронту на Харківщині, росіяни перегруповуються, не припиняють обстріли та намагаються просунутися вглиб області.
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