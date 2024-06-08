На Харківщині росіяни перегруповуються і намагаються просунутись у глиб області, - очільник ОДА

Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Попри відносне зниження активності на лінії фронту, росіяни продовжують перегруповуватись і здійснювати спробу просунутись у глиб області. Вовчанськ — точаться бої. Синьківка, Андріївка — постійні штурми. Не припиняються й обстріли", - зазначив він.

Він поінформував, що росіяни вкотре зруйнували цивільну транспортну переправу в Старому Салтові, тепер її знову відновлюють.

За словами очільника ОДА, деякі населені пункти на Куп‘янському напрямку вже знелюднені через дії загарбників, а частину Вовчанська та інші населені пункти ворог також знищує, дотримуючись тактики "випаленої землі".

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Зокрема, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону заявив, що більшу частину Вовчанська ЗСУ тримають під своїм контролем.

"Щодо міста Вовчанська, більшість частини міста перебуває під контролем Сил оборони України. Вони тримають ворога під вогневим контролем, завдають йому максимальних втрат. Намагаємося просуватися вперед для звільнення всіх наших територій", - зазначив він.

Він додав, що на півночі Харківської області минулої доби сталося 7 боєзіткнень, а сьогодні, 8 червня, вночі в районі міста Вовчанськ також розпочалося бойове зіткнення, станом на ранок воно ще тривало.

За словами Волошина, росіяни кілька разів на день своєю авіацією скидають на північ Харківської області керовані авіаційні бомби.