Росіяни намагаються створити больову точку: військовослужбовець ЗСУ про ситуацію на Куп'янському напрямку
Військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Петрович зазначив, що Сили оборони України не дають ворогу втілити план, відбиваючи усі атаки
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Куп'янському напрямку тривають постійні штурми з боку ворога. Наразі ворог активний у смузі відповідальності нашої бригади - це район Стельмахівки. Вже другий місяць росіяни штурмують нас. Противник певний час накопичує сили, а поки накопичуються сили, то він зменшує штурми. Тобто більше працює малими групами, піхотою, використовуючи менше бронетехніку. Як тільки росіяни накопичили ресурсів, то вони направляють всі ці ресурси на штурм. Це може 8-10 одиниць техніки, яка одночасно йде на наші позиції, використовуючи десант і танки", - зауважив Віктор Петрович.
За словами військовослужбовця 77-ї окремої аеромобільної бригади, росіяни намагаються створити больову точку на Куп'янському напрямку.
"Росіяни хочуть створити на нашому напрямку серйозну больову точку, куди треба заводити підкріплення та додаткові ресурси, щоб втримати фронт. Але наші військовослужбовці не дають ворогу втілити його план, відбиваючи усі атаки", - наголосив Віктор Петрович.
- Протягом доби 6 червня відбулось 73 бойових зіткнення, російські терористи наступають на 7 напрямках.
- Російська армія не полишає спроб атакувати позиції українських сил на півдні та сході України. Так, ворог просувається на Донеччині, ЗСУ тримають оборону на Харківському напрямку.
- Голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив, що на Вовчанському напрямку ситуація стабілізована.
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