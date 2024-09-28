Росіяни утримують понад 23 тис. українців у пунктах тимчасового розміщення у віддалених регіонах РФ, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що українців окупанти вивозять переважно в найбільш віддалені регіони Росії.

За даними ЦНС, про безпеку та комфорт росіяни абсолютно не переймалися. Їхня головна ціль – якомога більше українців асимілювати в російське суспільство та використовувати як дешеву, але надійну робочу силу.

У Спротиві також повідомляють, що найближчим часом Кремль планує збільшити кількість таких пунктів тимчасового розміщення у РФ з 314 до понад 400. Для цього закладено відповідну суму у федеральному бюджеті країни-терориста.

"Кричущим злочином путінського режиму на тимчасово окупованих територіях України є вивезення у Росію українських дітей. Один із багатьох прикладів - уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку, розташованого в Херсонській області", - додали в Центрі нацспротиву.

Там нагадують, що міжнародне право забороняє переміщення людей з окупованих територій, незалежно від їхнього віку чи стану здоров’я. Отже, примусове переміщення цивільних без вагомих причин може вважатися воєнним злочином, а в окремих випадках - злочином проти людяності.