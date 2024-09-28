Росіяни утримують понад 23 тис. українців у пунктах тимчасового розміщення у віддалених регіонах РФ, - ЦНС
Російські окупанти під приводом "евакуації" вивезли понад 23 тисячі українських громадян до пунктів тимчасового розміщення в різних регіонах РФ, серед них 6127 – діти
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що українців окупанти вивозять переважно в найбільш віддалені регіони Росії.
За даними ЦНС, про безпеку та комфорт росіяни абсолютно не переймалися. Їхня головна ціль – якомога більше українців асимілювати в російське суспільство та використовувати як дешеву, але надійну робочу силу.
У Спротиві також повідомляють, що найближчим часом Кремль планує збільшити кількість таких пунктів тимчасового розміщення у РФ з 314 до понад 400. Для цього закладено відповідну суму у федеральному бюджеті країни-терориста.
"Кричущим злочином путінського режиму на тимчасово окупованих територіях України є вивезення у Росію українських дітей. Один із багатьох прикладів - уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку, розташованого в Херсонській області", - додали в Центрі нацспротиву.
Там нагадують, що міжнародне право забороняє переміщення людей з окупованих територій, незалежно від їхнього віку чи стану здоров’я. Отже, примусове переміщення цивільних без вагомих причин може вважатися воєнним злочином, а в окремих випадках - злочином проти людяності.
- У суботу, 28 вересня, на підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей віком від 13 до 17 років, двоє з них виховувалися в Олешківському будинку-інтернаті. На початку повномасштабного вторгнення їх незаконно депортували російські окупанти.
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