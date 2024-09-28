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Головна Війна з Росією Росіяни утримують понад 23 тис. українців у пунктах тимчасового розміщення у віддалених регіонах РФ, - ЦНС

Росіяни утримують понад 23 тис. українців у пунктах тимчасового розміщення у віддалених регіонах РФ, - ЦНС

Світлана Кравченко
28 вересня, 2024 субота
14:06
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

Російські окупанти під приводом "евакуації" вивезли понад 23 тисячі українських громадян до пунктів тимчасового розміщення в різних регіонах РФ, серед них 6127 – діти

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Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що українців окупанти вивозять переважно в найбільш віддалені регіони Росії.

За даними ЦНС, про безпеку та комфорт росіяни абсолютно не переймалися. Їхня головна ціль – якомога більше українців асимілювати в російське суспільство та використовувати як дешеву, але надійну робочу силу.

У Спротиві також повідомляють, що найближчим часом Кремль планує збільшити кількість таких пунктів тимчасового розміщення у РФ з 314 до понад 400. Для цього закладено відповідну суму у федеральному бюджеті країни-терориста.

"Кричущим злочином путінського режиму на тимчасово окупованих територіях України є вивезення у Росію українських дітей. Один із багатьох прикладів - уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку, розташованого в Херсонській області", - додали в Центрі нацспротиву. 

Там нагадують, що міжнародне право забороняє переміщення людей з окупованих територій, незалежно від їхнього віку чи стану здоров’я. Отже, примусове переміщення цивільних без вагомих причин може вважатися воєнним злочином, а в окремих випадках - злочином проти людяності.

  • У суботу, 28 вересня, на підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей віком від 13 до 17 років, двоє з них виховувалися в Олешківському будинку-інтернаті. На початку повномасштабного вторгнення їх незаконно депортували російські окупанти.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
злочини проти людяності
окуповані території
окупанти
злочини проти людства
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