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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни в ніч на 11 березня атакували Одещину та Харків "шахедами"

11 березня, 2024 понедiлок
07:49
Війна з Росією збитий "Шахед"

Окупанти запустили бойові дрони по Харкову та Одещині - є враження об'єктів цивільної інфраструктури та пошкодження житлових будинків

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Харків

О першій ночі Повітряні Сили повідомили про ударні дрони над Харковом.

"По Харкову знову бʼють "шахедами". В районі щільної житлової забудови "приліт" по обʼєкту цивільної інфраструктури. На щастя, без жертв. Сам обʼєкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби", - написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук в етері Еспресо заявив, що росіяни поцілили у Слобідський район.

"Біля першої ночі було влучання трьох "шахедів". Підлітало більше, щось збили, над містом було три дрони. Сирена лунала майже весь вечір, "шахеди" постійно змінювали напрям руху. Поки невідомо, по якому об'єкту влучання", - сказав він.

За даними депутата, люди не постраждали.

Одещина

Приблизно о 2:30 військові повідомили, що росіяни запустили безпілотники з акваторії Чорного моря. Згодом оголосили тривогу для Одеси та області. Було запущено декілька груп дронів. О 4 ранку ПС дали відбій загрози дронів.

Згодом Сили оборони півдня повідомили, що 10 БПЛА збиті в небі Одещини. 

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що за попередніми даними, люди не постраждали.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі Еспресо прокоментувала атаку.

"Робота була дуже потужна. Протягом ночі ворог трохи перемістив звичний для нас час своїх атак, переорієнтувався на другу половину ночі. Знову було підшукування тактики, робив ставку на те, що виснаження людського організму та пильності буде вищою", - сказала вона.

Військова наголосила, що півтори години Сили оборони півдня відбивали масовану атаку - дрони заходили як зазвичай з акваторії Чорного моря.

"Далі були складні маневри по житлових кварталах, промислових об'єктах. Дуже довго та наполегливо вони кружляли серед багатоповерхівок, але зрештою все ж таки спрямувалися в район за межі обласного центру і там була потужна бойова робота", - підсумувала військова.
 

Теги:
Україна
Харків
Одещина
Харківщина
Військові новини
Ігор Терехов
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