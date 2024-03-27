Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: 6 поранених

Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 14:28.

Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що місто, за попередньою інформацією, атакували з балістики.

"Миколаївці, попередньо, балістика. Зʼясовуємо наслідки. Інформацію надамо", - написав він.

Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 15:27 відомо про шістьох постраждалих внаслідок російської атаки. Одна людина у важкому стані.