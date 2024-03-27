Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: 6 поранених
У середу, 27 березня, російські окупанти атакували балістикою Миколаїв, внаслідок чого зазнали поранень шестеро людей
Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили о 14:28.
Міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що місто, за попередньою інформацією, атакували з балістики.
"Миколаївці, попередньо, балістика. Зʼясовуємо наслідки. Інформацію надамо", - написав він.
Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 15:27 відомо про шістьох постраждалих внаслідок російської атаки. Одна людина у важкому стані.
- 24 березня росіяни запустили 9 ударних БПЛА та ракету в напрямку півдня України. Унаслідок цього пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини та Миколаївщини, є постраждалі
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