РФ запустила ракету та ударні дрони в напрямку Одещини
Російська окупаційна армія увечері 24 березня запустила ударні безпілотники та ракету в напрямку Одеської області
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Близько 23:30 українські Повітряні сили оголосили ракетну безпеку в Одеській області. Пізніше вони зауважили про ракету в районі Білгород-Дністровська - вектор руху північний.
Вже о 23:40 стало відомо про декілька груп ударних ворожих БПЛА в акваторії Чорного моря. За даними Повітряних сил, вони рухаються північно-західним напрямком, у бік Одеси.
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- Ввечері суботи, 23 березня, росіяни запустили ударні БПЛА і крилаті ракети для обстрілу України. У результаті атаки падіння осколків зафіксували у Київській і Дніпропетровській областях, на Львівщині атаковано обʼєкт критичної інфраструктури, а також пошкоджена припортова інфраструктура Одещини.
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