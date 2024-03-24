РФ запустила ракету та ударні дрони в напрямку Одещини

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Близько 23:30 українські Повітряні сили оголосили ракетну безпеку в Одеській області. Пізніше вони зауважили про ракету в районі Білгород-Дністровська - вектор руху північний.

Вже о 23:40 стало відомо про декілька груп ударних ворожих БПЛА в акваторії Чорного моря. За даними Повітряних сил, вони рухаються північно-західним напрямком, у бік Одеси.

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