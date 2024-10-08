Росіяни вдарили по середмістю Харкова: 16 людей поранені, серед них дитина
У вівторок, 8 жовтня, російська армія вдарила по Індустріальному районі Харкова. Пошкоджене цивільне виробництво, спалахнула пожежа, 16 людей поранені
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова. За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряють", - зазначив він.
Згодом очільник ОДА заявив, що унаслідок влучання поранення отримали 5 людей.
Об 11:15 Синєгубов повідомив, що кількість поранених зросла до 6.
"Кількість постраждалих збільшилася до шести людей, один - у важкому стані. Є руйнування інфраструктури. Тип озброєння, з якого вдарили окупанти, встановлюється", - додав він.
Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що прильотів було декілька.
"Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюють. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих", - заявив він.
За його словами, під завалами на місці удару перебувають щонайменше двоє людей.
Об 11:25 Синєгубов заявив, що кількість поранених зросла до 11.
"Кількість постраждалих на цю хвилину - 11. Серед них - дитина 16 років. Троє - у тяжкому стані", - повідомив міський голова.
Станом на 11:54 кількість поранених зросла до 16, повідомив Терехов.
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