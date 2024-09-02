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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: щонайменше одна людина загинула, є поранені
Оновлено

Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: щонайменше одна людина загинула, є поранені

Ксенія Золотова
2 вересня, 2024 понедiлок
23:10
Війна з Росією обстріл, ППО

Російська армія обстріляла Дніпро ввечері понеділка, 2 вересня. Внаслідок атаки відомо про загиблого та постраждалих. Також пошкоджено житлові будинки

Зміст

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Дніпропетровщину. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра", - написав він.

Очільник ОВА заявив, що вся інформація буде зранку.

Раніше місцеві телеграм-канали поінформували про потужні вибухи у місті.

Вже о 23:01 Лисак надав інформацію про загиблого та трьох постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро. 

  • 2 вересня російська армія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атак окупантів постраждали чотири жінки, одна з них у важкому стані.
Теги:
Україна
Росія
Дніпро
російська армія
ракетний удар
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2 вересня
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