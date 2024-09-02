Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: щонайменше одна людина загинула, є поранені
Російська армія обстріляла Дніпро ввечері понеділка, 2 вересня. Внаслідок атаки відомо про загиблого та постраждалих. Також пошкоджено житлові будинки
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог атакував Дніпропетровщину. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра", - написав він.
Очільник ОВА заявив, що вся інформація буде зранку.
Раніше місцеві телеграм-канали поінформували про потужні вибухи у місті.
Вже о 23:01 Лисак надав інформацію про загиблого та трьох постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро.
- 2 вересня російська армія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок атак окупантів постраждали чотири жінки, одна з них у важкому стані.
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