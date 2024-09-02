Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: щонайменше одна людина загинула, є поранені

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Дніпропетровщину. Наразі відомо про пошкодження житлових будинків в одному з районів Дніпра", - написав він.

Очільник ОВА заявив, що вся інформація буде зранку.

Раніше місцеві телеграм-канали поінформували про потужні вибухи у місті.

Вже о 23:01 Лисак надав інформацію про загиблого та трьох постраждалих внаслідок ракетної атаки на Дніпро.