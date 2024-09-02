Росіяни випустили 5 артснарядів по Нікополю: постраждали дві жінки

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Зазначається, що по місту росіяни випустили близько п'яти снарядів.



Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Також у Нікополі є й інші руйнування.



Крім того, окупанти поранили двох мешканок. Стан 84-річної жінки лікарі оцінюють як тяжкий. Також по медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка.

Нагадаємо, уранці 2 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Під прицілом ракет опинився Київ: у низці районів зафіксовано падіння уламків, постраждали троє людей. Оборонцям неба вдалося знищити 22 ракети і 20 ворожих БПЛА.