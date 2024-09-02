Росіяни випустили 5 артснарядів по Нікополю: постраждали дві жінки
Серед дня понеділка, 2 вересня, російські окупанти завдали артилерійського удару у по місту Нікополь Дніпропетровської області. У результаті обстрілу поранень зазнали двоє людей
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що по місту росіяни випустили близько п'яти снарядів.
Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Також у Нікополі є й інші руйнування.
Крім того, окупанти поранили двох мешканок. Стан 84-річної жінки лікарі оцінюють як тяжкий. Також по медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.39
- EUR Купівля 45.19Продаж 45.89
- Актуальне
- Важливе