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Головна Війна з Росією Росіяни випустили 5 артснарядів по Нікополю: постраждали дві жінки

Росіяни випустили 5 артснарядів по Нікополю: постраждали дві жінки

Світлана Кравченко
2 вересня, 2024 понедiлок
14:20
Війна з Росією

Серед дня понеділка, 2 вересня, російські окупанти завдали артилерійського удару у по місту Нікополь Дніпропетровської області. У результаті обстрілу поранень зазнали двоє людей

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що по місту росіяни випустили близько п'яти снарядів.

Через це зайнялися двоповерховий приватний будинок і господарська споруда. Також у Нікополі є й інші руйнування.

Крім того, окупанти поранили двох мешканок. Стан 84-річної жінки лікарі оцінюють як тяжкий. Також по медичну допомогу звернулася і 59-річна мешканка.

  • Нагадаємо, уранці 2 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Під прицілом ракет опинився Київ: у низці районів зафіксовано падіння уламків, постраждали троє людей. Оборонцям неба вдалося знищити 22 ракети і 20 ворожих БПЛА.
Теги:
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
Нікополь
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