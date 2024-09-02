РФ атакує Україну крилатими ракетами зранку 2 вересня. У Києві лунають вибухи
2 вересня російські окупанти завдають масованого ракетного удару по Україні
Про це повідомили Повітряні Сили.
О 4:43 першу групу ракет зафіксували на Чернігівщині. Вона рухалась на Київщину, згодом змінила курс на Полтавщину.
О 4:50 на Чернігівщині була нова група ракет. Вони дублювали курс перших ракет.
4:57 - Ракета через Чернігівщину в напрямку Київщини/Броварів. 5:01 - Ракета в передмісті Борисполя.
5:00 - перша група: "Черкаси, Сміла - укриття".
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5:23 - Пуск балістики курсом на Київ.
5:26 - Кілька груп ракет із півдня в напрямку Києва.
5:27 - Повторні пуски балістичних ракет на Київ
ПС:
5:19 - Крилаті ракети в передмісті Києва!
5:22 - Ще група через Білоцерківський район курсом на Київ! Не покидайте укриттів!
КМВА: В столиці працює ППО.
В області також працює ППО, - КОВА
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