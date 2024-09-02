Масована нічна атака Росії: Повітряні сили знищили 22 ракети і 20 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Зазначається, що цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, а також ударні БПЛА типу Shahed, які запускали з південного напрямку.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили загалом 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БПЛА:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей РФ;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Білгородської області;

1 ракета невстановленого типу із Білгородщини;

23 ударні БПЛА Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська у РФ.

У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами РЕБ Повітряних сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 "шахедів".

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони одна крилата ракета Х-101 та три ударні БПЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.

Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.