Масована нічна атака Росії: Повітряні сили знищили 22 ракети і 20 "шахедів"
У ніч проти понеділка, 2 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Україні ракетами та ударними дронами. Оборонцям неба вдалося знищити 22 ракети і 20 ворожих БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, а також ударні БПЛА типу Shahed, які запускали з південного напрямку.
Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили загалом 58 повітряних цілей – 35 ракет різних типів та 23 ударних БПЛА:
- 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей РФ;
- 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області;
- 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Білгородської області;
- 1 ракета невстановленого типу із Білгородщини;
- 23 ударні БПЛА Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська у РФ.
У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами РЕБ Повітряних сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 "шахедів".
Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони одна крилата ракета Х-101 та три ударні БПЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені.
Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.
- 2 вересня російські окупанти завдавали масованого ракетного удару по Україні. Київ був атакований кількома хвилями ракет. У низці районах зафіксовано падіння уламків. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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