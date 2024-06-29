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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по місту Вільнянськ, що поряд із Запоріжжям: серед 7 загиблих та 18 травмованих є діти
Оновлено

Росіяни вдарили по місту Вільнянськ, що поряд із Запоріжжям: серед 7 загиблих та 18 травмованих є діти

29 червня, 2024 субота
20:29
Війна з Росією Вирва, що утворилася внаслідок ракетного удару по Вільнянську

У суботу, 29 червня, російська окупаційна армія обстріляла місто Вільнянськ Запорізького району, унаслідок чого 7 людей загинули, з них 2 дітей. Ще 18 людей, серед яких 4 дітей - травмовані

Зміст

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, станом на 18:47 шість людей загинуло, вісім поранено. 

"Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки. Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо", - наголосив Федоров.

Згодом він повідомив про ще одного загиблого. Водночас кількість поранених зросла до 10 людей.

"Ворог вбив 7 людей у Вільнянську Запорізької області. Двоє загиблих - діти", - зазначив очільник ОВА.

Президент України Володимир Зеленський о 20:00 повідомив про сімох загиблих та одинадцятьох поранених - троє з них діти.

"Усі служби на місці та допомагатимуть максимально. На жаль, кількість постраждалих іще може зрости", - додав Зеленський.

"Станом на 20:15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей. Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей - травмовано", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, внаслідок влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь та транспортних засобів. 

  • Російські окупанти у п'ятницю, 28 червня, обстріляли Дніпро. Внаслідок удару пошкоджена дев'ятиповерхівка, одна людина загинула, ще 12 постраждали, серед них 7-місячне немовля.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
Запорізька область
Військові новини
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