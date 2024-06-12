Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо про 8 загиблих, серед поранених є діти
Вдень середи, 12 червня, російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули 8 людей, щонайменше 21 отримали поранення, 4 людей вважаються зниклими безвісти
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ракетний удар росіян по Кривому Рогу. На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих. Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби", - написав він.
Зеленський наголосив на необхідності посилення системи протиповітряної оборони.
"Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх", - йдеться у повідомленні.
Раніше про ракетний удар по місту повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
О 15:47 у Повітряних силах попередили про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.
Станом на 18:00 вже відомо про 7 загиблих та 20 поранених внаслідок атаки на Кривий Ріг, повідомляє Офіс генпрокурора. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
О 18:08 міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 8 людей загинули, щонайменше 21 отримали поранення, серед травмованих - двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти. Ворог завдав ракетного удару по житловій забудові.
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