Росіяни вдарили ракетою по інфраструктурі Конотопу
Російська окупаційна армія у вівторок, 21 травня, завдала рекетного удару по інфраструктурі Конотопу Сумської області
Про це повідомила Сумська ОВА.
Вказано, що ворог атакував виробничу інфраструктуру міста. Наразі на місці влучання працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
- У ніч та зранку 21 травня російська окупаційна армія атакувала Україну: у Харкові через дві атаки постраждали семеро людей, в Одесі та на Полтавщині пролунали вибухи.
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