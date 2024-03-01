Росіяни вивозять у РФ обладнання з шахт окупованого Довжанська

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"На двох вугледобувних підприємствах Довжанська демонтують обладнання. Це шахти "Червоний партизан" та "Довжанська капітальна". Все, що змогли вирізати на вказівкою нових інвесторів, вивозять на територію рф. На одному з об’єктів гірників вже попередили про майбутні довготривалі відпустки", - написав він.

Лисогор нагадав що згідно із рішенням так званого "уряду ЛНР", росіяни передають шахти за дуже низьку ціну і без конкурентних торгів.

"Тобто, самі обирають, кому доручити нищити промисловість", - прокоментував він.

Очільник ОВА зазначив, що під час побудинкового обходу у Сєвєродонецьку виявилося, що людей в місті значно менше, ніж кількість замовлених бюлетенів для псевдовиборів. а словами Лисогора, усі бюлетені вже надрукували в Луганську.

"Тому окупаційна влада міста вирішила штучно розширити списки для голосування. Тобто, голоси мають віддати всі, кого забажають включити до реєстру виборців місцеві колаборанти", - зазначив він.

Лисогор також поінформував, що протягом 29 лютого росіяни декілька разів спробували штурмувати позиції наших військ у Білогорівці. Завдали авіаційних ударів по Надії, Білогорівці, Новоєгорівці.

"Попри те, що ворог відкривав вогонь у бік Невського та навколишніх сіл, туди вдалося привезти допомогу. Із підвезенням та роздачею необхідного для місцевих жителів допомогли луганські поліцейські і представники селищної військової адміністрації", - зауважив він.

До Невського доставлено набори продуктів. До сусідніх Макіївки та Греківки також доставили продукти, хліб, засоби гігієни та інші речі, надані благодійниками. Красноріченською амбулаторією у ці два населені пункти передані набори медикаментів. В людей спитали про евакуацію і зібрали запити на найнеобхідніше.