Росіяни залучили майже 60 тис. дітей з ТОТ Луганщини до пропагандистських мілітарних рухів
Станом на 1 березня 2025 року російські загарбники змусили вступити до пропагандистських військово-патріотичних рухів щонайменше 58 тисяч дітей з тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Так дані називає "офіційна" статистика російських окупантів. Згідно з нею майже 5800 дітей на ТОТ Луганщини вже стали частиною "Юнармії" – путінського аналога "Гітлер'югенду". Ще 50 тисяч школярів втягнули у черговий пропагандистський проєкт – "Рух перших".
"А для тих, хто ще сумнівається, є ще одна "чудова" ініціатива – "Орлята Росії"", - зазначили у ЦНС.
Про це прозвітував так званий міністр освіти "ЛНР" Іван Кусов.
"Дітям утовкмачують у голови, що Україна – їхній ворог, а вони самі "рускіє". Їм розповідають, що бути солдатом кремля – це не просто нормально, а почесно. Їх готують до майбутньої війни, ще навіть не навчивши мислити. Зрештою, останнього окупанти бояться найбільше – тому мислити на ТОТ України трактується як злочин", - розповіли у Спротиві.
- Як повідомлялось раніше, росіяни у 2025 році планують удвічі збільшити кількість центрів "Юнармії" на тимчасово окупованих українських територіях.
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