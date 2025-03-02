Росіяни залучили майже 60 тис. дітей з ТОТ Луганщини до пропагандистських мілітарних рухів

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Так дані називає "офіційна" статистика російських окупантів. Згідно з нею майже 5800 дітей на ТОТ Луганщини вже стали частиною "Юнармії" – путінського аналога "Гітлер'югенду". Ще 50 тисяч школярів втягнули у черговий пропагандистський проєкт – "Рух перших".

"А для тих, хто ще сумнівається, є ще одна "чудова" ініціатива – "Орлята Росії"", - зазначили у ЦНС.

Про це прозвітував так званий міністр освіти "ЛНР" Іван Кусов.

"Дітям утовкмачують у голови, що Україна – їхній ворог, а вони самі "рускіє". Їм розповідають, що бути солдатом кремля – це не просто нормально, а почесно. Їх готують до майбутньої війни, ще навіть не навчивши мислити. Зрештою, останнього окупанти бояться найбільше – тому мислити на ТОТ України трактується як злочин", - розповіли у Спротиві.