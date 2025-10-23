Росіяни запустили фейк про "захоплення" мікрорайону Острів у Херсоні: в ЗСУ і ЦПД спростували
Російські пропагандисти поширили неправдиві повідомлення про нібито форсування Дніпра та захоплення мікрорайону Острів у Херсоні. У фейкових новинах заявлялося, що окупанти взяли під контроль Карантинний острів у місті
Про це повідомляє ЦПД та ВМС України.
Інформацію оперативно спростувала 34-а бригада берегової охорони морської піхоти, опублікувавши відео з українськими військовими на території, яку ворог називає «захопленою».
У підрозділі наголосили, що російські війська не мають жодної можливості переправитися через річку чи закріпитися на правому березі Херсона і надалі перебуває під контролем Сил оборони України.
Це не перша спроба російської пропаганди вигадати "просування" на Херсонському напрямку — подібні вкиди ширилися і раніше.
- 5 вересня злочинна російська армія обстріляла з артилерії приватні будинки в Херсоні. З-під завалів однієї зі зруйнованих осель дістали тіло загиблої жінки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.31Продаж 48.98
- Актуальне
- Важливе