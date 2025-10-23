Росіяни запустили фейк про "захоплення" мікрорайону Острів у Херсоні: в ЗСУ і ЦПД спростували

Про це повідомляє ЦПД та ВМС України.

Інформацію оперативно спростувала 34-а бригада берегової охорони морської піхоти, опублікувавши відео з українськими військовими на території, яку ворог називає «захопленою».

У підрозділі наголосили, що російські війська не мають жодної можливості переправитися через річку чи закріпитися на правому березі Херсона і надалі перебуває під контролем Сил оборони України.

Це не перша спроба російської пропаганди вигадати "просування" на Херсонському напрямку — подібні вкиди ширилися і раніше.