Росіяни обстріляли з артилерії Херсон, загинула жінка
Злочинна російська армія обстріляла з артилерії приватні будинки в Херсоні. З-під завалів однієї зі зруйнованих осель дістали тіло загиблої жінки
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм.
"Російські військові вкрили артилерійським вогнем приватні будинки у Дніпровському районі Херсона. З-під завалів однієї зі знищених осель рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.
Особу загиблої нині встановлюють.
- Уранці 5 вересня внаслідок атаки російського дрона на Херсонщині загинув голова обласної асоціації фермерів і приватних землевласників Олександр Гордієнко, який працював попри замінування й ворожі обстріли.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.95Продаж 48.59
- Актуальне
- Важливе