На Херсонщині російський дрон вбив очільника обласної асоціації фермерів

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм.

Вранці у пʼятницю, 5 вересня, стало відомо про загибель фермера Олександра Гордієнка. Росіяни на Херсонщині підступно атакували автівку, в якій він працював у полі.

"Олександр Дмитрович мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали і поважали на Херсонщині", - поділився Прокудін.

За його словами, жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили Гордієнка полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини.

"Важко прийняти цю втрату. Мої щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олександра Гордієнка. Херсонська область втратила людину з великою душею", - додав Прокудін.