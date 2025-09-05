На Херсонщині російський дрон вбив очільника обласної асоціації фермерів
Унаслідок атаки російського дрона на Херсонщині загинув голова обласної асоціації фермерів і приватних землевласників Олександр Гордієнко, який працював попри замінування й ворожі обстріли
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм.
Вранці у пʼятницю, 5 вересня, стало відомо про загибель фермера Олександра Гордієнка. Росіяни на Херсонщині підступно атакували автівку, в якій він працював у полі.
"Олександр Дмитрович мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Його добре знали і поважали на Херсонщині", - поділився Прокудін.
За його словами, жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили Гордієнка полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини.
"Важко прийняти цю втрату. Мої щирі співчуття родині, близьким і всім, хто знав Олександра Гордієнка. Херсонська область втратила людину з великою душею", - додав Прокудін.
- 31 серпня повідомлялося, що на Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ. Унаслідок цього понад 20 загиблих.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.54
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе