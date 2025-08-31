Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією На Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ: понад 20 загиблих

На Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ: понад 20 загиблих

Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
07:37
Війна з Росією знищені окупанти

Партизанський рух "Атеш" повідомив про збройний конфлікт між підрозділами російської армії на лівобережжі Херсонської області

Зміст

Про це йдеться у телеграмі "Атеш".

Інцидент стався 19 серпня між військовими 127-ї розвідувальної бригади та 24-го мотострілецького полку. За даними руху, бій почався після того, як військовослужбовці 24-го полку відкрили вогонь по позиціях "своїх". Бійці 127-ї бригади вирішили, що це українська диверсійна група, і підняли резервний підрозділ по тривозі, що призвело до хаотичного бою.

Унаслідок перестрілки загинули 21 російський військовий, ще 17 отримали поранення.

Після інциденту командування окупаційних сил розпочало перевірки, посилило контроль та допити особового складу. 

За словами "Атеш", атмосфера в підрозділах стала ще більш напруженою: солдати підозрюють один одного у провокаціях, а командири побоюються повторення подібних випадків.

  • Очільник генерального штабу армії країни-агресорки Валерій Герасимов у суботу, 30 серпня 2025 року, підвів підсумки весняно-літньої кампанії на фронті в Україні й окреслив плани на осінь.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Херсонщина
окупанти
Військові новини
Читайте також:
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
радбез ООН
Автор Марія Музиченко
30 серпня, 2025 субота
США на Радбезі ООН закликали Росію припинити війну та пригрозили санкціями
Автор Марія Науменко
30 серпня, 2025 субота
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
Київ
+19.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
31 серпня
08:32
Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масштабні протести в його країні
08:11
Минулої доби на фронті відбулось 182 бої: найбільше ворог атакує на Лиманському та Покровському напрямках
08:05
OPINION
Росіяни ненавиділи Парубія як "ікону Майдану"
07:53
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами у ніч на 31 серпня: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, пошкоджено енергетику
07:47
Херсонщина отримала генератори від американських партнерів на майже на $1 млн
07:23
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 2 танки, 27 артсистем та 810 військових
07:17
Литва встановила "зуби дракона" на пунктах перетину кордону з Білоруссю та Росією
06:23
Аналітика
Ціни на пальне, АЗС
Україна купувала в Словаччини та Угорщини пальне з російської нафти. Чи вплине його відсутність на ціни
05:58
У камері зі збитого російського дрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
У камері зі збитого російського розвіддрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
2025, субота
30 серпня
23:47
Молдова ЕС
До виборів у Молдові допущено блок уніоністів, що просуває об'єднання з Румунією
23:06
школа в окупації
В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл підуть в понад два рази менше дітей, ніж до вторгнення РФ. А першокласників втричі менше
22:35
Дональд Трамп
Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios
22:26
Ексклюзив
Віталій Портников
Путіну потрібно з'явитися у Китаї як сильному лідеру, а не лузеру: Портников про масовані атаки РФ по Україні
22:22
Яблука
Імпорт яблук зріс у 8 разів, імпорт свинини - у понад 4 рази, - "Дзеркало тижня"
21:56
На Одещині Lexus з'їхав в кювет і перекинувся: ЗМІ пишуть, що за кермом був мер Рені Плєхов, а загибла - його мати
21:26
Оновлено
ФК "Карпати"
"Епіцентр" програв "Колосу", "Оболонь" поступилася "Кривбасу", а "Рух" був слабшим за "Металіст 1925": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
21:01
нафта роснефть
Прибуток "Роснафти" за перше півріччя 2025 року впав на 68%
20:35
ХарківПрайд-2025
Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік
20:27
Володимир Ар'єв
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
20:05
Дональд Трамп
Трамп: ми продаємо озброєння не Україні, а НАТО
20:00
OPINION
Москва хотіла вбити Парубія не один раз
19:26
Ексклюзив
вбивство Андрія Парубія, Львів, 30 серпня 2025 року
Свідки стверджують, що кілер приїжджав напередодні, стояв під будинком: журналіст Савельєв про вбивство Андрія Парубія
19:23
ЗСУ
Сотня тисяч окупантів не змогла захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк протягом літньої кампанії, - речник ОСУВ "Дніпро"
18:53
Оновлено
Андрій Парубій
"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
18:39
Валерій Герасимов
Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати
18:37
"Золотий вік" достроково розірвав контракт з Настею Каменських: яка причина
18:05
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Ворог хоче вчепитися за околиці Покровська та зав'язати міські бої: Братчук про наступальну кампанію окупантів на осінь-зиму
18:01
OPINION
Чи можуть військові контролювати громадський протест
17:57
вчителька
Одеським педагогам доплачуватимуть по 2 тис. грн, а молодим спеціалістам - по 5 тис. грн
17:46
Володимир Зеленський
Зеленський після розмови з Моді: Сподіваємося на сигнал про припинення вогню під час переговорів у Китаї
17:35
Свято останнього дзвоника
В Одесі за парти сяде вдвічі менше першокласників, ніж до "повномасштабки"
17:33
Огляд
Будинок у Кончі-Заспі
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
17:06
Андрій Парубій
Зеленський про вбивство Парубія: Злочин був ретельно підготовлений
16:54
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія продовжуватиме терористичну війну з українством в Україні навіть після завершення бойових дій, - Портников
16:43
Запрацював сайт Української служби Міжнародного радіо Тайваню
16:00
OPINION
Парубій був комендантом фортеці Україна
15:34
Ексклюзив
Росія може назвати вбивство Парубія сатисфакцією власних спецслужб, - Ступак
15:22
Кирило Буданов
Буданов: У вересні почнеться шалена хвиля інформаційного загострення через навчання "Захід-2025" у Білорусі
15:05
знищені окупанти
Сили оборони взяли росіян в оточення поблизу Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"
14:34
Ексклюзив
Андрій Парубій
"Російська помста за державницьку позицію": нардеп Княжицький про вбивство Андрія Парубія у Львові
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV