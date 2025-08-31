На Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ: понад 20 загиблих

Про це йдеться у телеграмі "Атеш".

Інцидент стався 19 серпня між військовими 127-ї розвідувальної бригади та 24-го мотострілецького полку. За даними руху, бій почався після того, як військовослужбовці 24-го полку відкрили вогонь по позиціях "своїх". Бійці 127-ї бригади вирішили, що це українська диверсійна група, і підняли резервний підрозділ по тривозі, що призвело до хаотичного бою.

Унаслідок перестрілки загинули 21 російський військовий, ще 17 отримали поранення.

Після інциденту командування окупаційних сил розпочало перевірки, посилило контроль та допити особового складу.

За словами "Атеш", атмосфера в підрозділах стала ще більш напруженою: солдати підозрюють один одного у провокаціях, а командири побоюються повторення подібних випадків.