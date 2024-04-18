Росіяни запустили КАБи по Харківщині та Донеччині
Вдень 18 квітня російська армія запустила керовані авіабомби по Харківській та Донецькій областях
Про атаку на Харківщину повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів", - написав він.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу КАБів для Харківщини та Донеччини.
Також про вибух у Харкові повідомили Суспільне, Укрінформ і 24 канал.
Зокрема Суспільне повідомило про вибух у північній частині міста.
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