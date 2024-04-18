Росіяни запустили КАБи по Харківщині та Донеччині

Про атаку на Харківщину повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів", - написав він.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу КАБів для Харківщини та Донеччини.

Також про вибух у Харкові повідомили Суспільне, Укрінформ і 24 канал.

Зокрема Суспільне повідомило про вибух у північній частині міста.