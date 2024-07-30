Росіяни запустили "шахеди". Ситуація ввечері 30 липня
Ввечері вівторка, 30 липня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про пуск "шахедів" близько 22:00 повідомили Повітряні сили.
Станом на 22:10 відомо про декілька груп "шахедів". Ударні безпілотники фіксують на Дніпропетровщині, Сумщині, Чернігівщині та Херсонщині.
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