Росіяни запустили "шахеди", у Харкові пролунали вибухи. Ситуація у ніч на 1 лютого

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 22:29 мешканців Харківщини попередили, що в області зафіксовано групу ворожих БПЛА. Пізніше "шахеди" змінили напрямок руху та розвернулися до Харкова.

О 23:29 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти вдарили по місту безпілотниками.

"Зафіксоване влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих", - написав Синєгубов.