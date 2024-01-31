Росіяни запустили "шахеди", у Харкові пролунали вибухи. Ситуація у ніч на 1 лютого
Ввечері 31 січня росіяни запустили ударні дрони, у Харкові пролунали вибухи та зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 22:29 мешканців Харківщини попередили, що в області зафіксовано групу ворожих БПЛА. Пізніше "шахеди" змінили напрямок руху та розвернулися до Харкова.
О 23:29 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти вдарили по місту безпілотниками.
"Зафіксоване влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури Основ’янського району Харкова. На цю хвилину - без постраждалих", - написав Синєгубов.
- 30 січня росіяни вдарили по Харкову "шахедами", у місті виникло кілька пожеж, постраждали чотири людини.
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