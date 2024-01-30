У Харкові прогриміли вибухи: Росія атакувала місто "шахедами"

В Орбана заявили про готовність Угорщини піти на компроміс щодо допомоги Україні на €50 млрд від ЄС

Авіаексперт Романенко про падіння Іл-76 у РФ: схоже, що був збитий ракетою, але це можна було сфальсифікувати