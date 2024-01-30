У Харкові прогриміли вибухи: Росія атакувала місто "шахедами"
Ввечері вівторка, 30 січня, російські терористи обстріляли Харків "шахедами"
Про загрозу "шахедів" повідомили Повітряні сили, ударні БПЛА зафіксували в районі Харкова.
Мер Харкова Ігор Терехов о 22:51 підтвердив, що у місті прогриміли вибухи.
"Удар "шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місті потрапляння", - написав Терехов.
За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни спрямували на Харківську область мінімум 6 "шахедів".
"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця влучань", - пише Синєгубов.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
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