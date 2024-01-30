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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

У Харкові прогриміли вибухи: Росія атакувала місто "шахедами"

30 січня, 2024 вiвторок
23:04
Війна з Росією збитий "Шахед"

Ввечері вівторка, 30 січня, російські терористи обстріляли Харків "шахедами"

Про загрозу "шахедів" повідомили Повітряні сили, ударні БПЛА зафіксували в районі Харкова. 

Мер Харкова Ігор Терехов о 22:51 підтвердив, що у місті прогриміли вибухи.

"Удар "шахеда" по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місті потрапляння", - написав Терехов.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни спрямували на Харківську область мінімум 6 "шахедів".

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця влучань", - пише Синєгубов.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Росія
Харків
безпілотник
Харківщина
Військові новини
сирени
повітряна тривога
Ігор Терехов
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