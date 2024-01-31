Ворог атакував вночі склади одного з підприємств на Миколаївщині: постраждав охоронець

Про це повідомляють Сили оборони півдня та очільник ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина в Баштанському районі. Рятувальники ліквідували пожежу.

Крім цього, поранення отримав охоронець торговельного павільйону. Він перебуває у тяжкому стані в реанімації.