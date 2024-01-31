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Війна з Росією: хроніка
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Ворог атакував вночі склади одного з підприємств на Миколаївщині: постраждав охоронець

31 січня, 2024 середа
07:53
Війна з Росією Миколаївщина

У ніч проти 31 січня росіяни атакували ударними безпілотниками південь і центр України. Унаслідок цього поранень зазнав чоловік, він перебуває в реанімації

Про це повідомляють Сили оборони півдня та очільник ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина в Баштанському районі. Рятувальники ліквідували пожежу.

Крім цього, поранення отримав охоронець торговельного павільйону. Він перебуває у тяжкому стані в реанімації.

  • Ввечері вівторка, 30 січня, російські терористи обстріляли Харків "шахедами". У місті сталося кілька пожеж. За попередніми даними, 3 людей отримали травми.

Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Миколаївщина
безпілотник
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