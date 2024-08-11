Росіяни заявили про обстріл Воронежа: начебто пошкоджено адмінбудівлю та комунальний об'єкт
Уночі неділі, 11 серпня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на Воронеж, у результаті чого нібито є пошкодження інфраструктури, частина жителів залишилася без світла
Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
"Внаслідок падіння уламків БПЛА на території Воронежа зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та комунального об'єкта. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - написав він близько 05:50.
Губернатор наголосив, що режим небезпеки атаки БПЛА у регіоні зберігається, по дронах працює ППО.
Згодом Гусєв підсумував, що цієї ночі силами ППО на території регіону було знищено понад 15 безпілотників.
За його словами, у Воронежі пошкоджено декілька приватних будинків, адміністративну будівлю, окремі об'єкти інфраструктури, низку транспортних засобів. Крім того, близько 100 мешканців залишилися без електрики.
- Також увечері суботи, 10 серпня, у Курську нібито працювала російська ППО.
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