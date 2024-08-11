У Курську прогриміло близько 10 вибухів, буцімто працювала ППО

Про це інформує російська державна пропагандистська агенція ТАСС.

"ППО працює над Курськом, чути близько 10 вибухів", - йшлось у повідомленні за 23:52.

Про ракетну загрозу жителів Курської області попереджали близько 23:30. Про буцімто роботу ППО також писав губернатор Олексій Смірнов.

Російські пропагандисти вже називають це найбільшою атакою на Курськ з початку повномасштабної війни РФ проти України.

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