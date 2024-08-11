Росіяни вночі атакували Україну "шахедами": на Київщині загинули батько з сином
Внаслідок атаки ворожих безпілотників у ніч проти неділі, 11 серпня, у Київській області під завалами будинку загинули батько та його 4-річний син, також є постраждалі
Про це інформує пресслужба ДСНС.
"Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі", - йдеться у повідомленні
Зазначається, що унаслідок цього троє людей тяжко травмовані, серед них - 13-річна дитина.
Ще двоє: 35-річний чоловік та його 4-річний син - опинилися під завалами будівлі. Під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими.
Про рух "шахедів" на Київщині Повітряні сили повідомляли близько 02:00. Станом на 06:40 кілька груп ударних БПЛА досі перебувають на Київщині та Черкащині.
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